كيفين مكارثى: الديمقراطيون أنفقوا 6 تريليونات وتسببوا بفشل بنوك أمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مكارثى"، خلال مؤتمر حول مفاوضات سقف الدين، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه هناك ثمة خلافات حول سقف الدين بسبب زيادة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن معدلات الدين العام تفوق عائداتنا بحوالى 20%.

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