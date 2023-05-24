العالم اليوم - أمين عام الناتو يقر بانقسام أعضاء الحلف بشأن عضوية أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 09:22 مساءً - أقرّ أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ الأربعاء بانقسام أعضاء الحلف بشأن مسألة عضوية أوكرانيا التي ستكون على جدول أعمال قمة فيلنيوس في يوليو.

وقال ستولتنبرغ:"هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف بشأن هذه المسألة"، مذكّرا أن "اتخاذ القرار في الناتو يتم بالإجماع".

وأضاف "سأجري بعض المحادثات الهاتفية اليوم بشأن سبل المضي قدما وكيفية التعامل مع طموحات أوكرانيا لعضوية الناتو".

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنيوس بشأن هذه القضية".

وأفاد عدة دبلوماسيين من دول أعضاء في الحلف أن الولايات المتحدة وحلفاء عدة آخرين يرفضون الذهاب إلى أبعد من إعلان بوخارست وفقا لفرانس برس.

وكان أعضاء الحلف قد أكدوا خلال قمة بوخارست عام 2008 أن أوكرانيا وجورجيا "ستصبحان عضوين في الناتو"، من دون تحديد جدول زمني.

ويتيح انضمام أوكرانيا إلى الناتو استخدامها بند الدفاع الجماعي في ميثاق الحلف والذي يلزم جميع الحلفاء بالدفاع عن عضو آخر في حالة تعرضه إلى هجوم.

وقال أحد الدبلوماسيين إن نقاشات جارية "لبناء أسس تسوية بشأن العضوية".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس "مستعدة للموافقة على اتفاقيات مع أوكرانيا تهدف إلى منحها ضمانات أمنية تساعدها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل والحيلولة دون أي اعتداءات مستقبلية محتملة".