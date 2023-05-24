العالم اليوم - الذهب يهبط بعد صعود الدولار مع استمرار محادثات سقف الدين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 10:19 مساءً - انخفض الذهب الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار الذي قلص بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في المعدن النفيس بسبب مخاطر تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، بينما يقيم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1962.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 1825 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع في وقت سابق بما بلغ 0.5 بالمئة. وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.5 بالمئة عند 1964.60 دولار.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين مما أثر على الطلب على المعدن الأصفر المقومة بالعملة الأميركية.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأميركي الذي جرى يومي الثاني والثالث من مايو أن مسؤولي البنك "اتفقوا بصفة عامة" على أن اليقين بشأن الحاجة للاستمرار في رفع الفائدة "أصبح أقل". ونشر محضر الاجتماع اليوم الأربعاء.

وحوم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1024.59 دولار وهبط البلاديوم 2.6 بالمئة لأدنى مستوى في حوالي شهرين عند 1408 دولارات.