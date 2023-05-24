عاجل- الخارجية الأمريكية: ليس لدينا جدول زمنى لتدريب الأوكرانيين على F-16

جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكانت النرويج أكدت أنها لم تقرر ما إذا كنا ستمنح أوكرانيا طائرات F-16، ولكنها ستدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16.

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