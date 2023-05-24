نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو : شاهد الحفل الكامل لحناء الانسة رجوة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 24 مايو 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله، مساء الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي – مضارب بني هاشم حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.

وتخلل الحفل الذي حضره العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات، وصاحبتي السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة السيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.

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