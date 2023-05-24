ماذا فعل رجل السير مع المواطن الذي توقف في دوار الداخلية؟ - فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 24 مايو 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل أمن يقدم المساعدة لسائق مركبة متوقفة في منطقة دوار الداخلية. ولاحقاً تبين أن السائق عانى من فقدان كامل للوعي لحظة توقفه في حرم الدوار، فأسرع إليه ضابط السير المتواجد في الموقع وقدم له الإسعافات الأولية حتى تمكن من استعادة الوعي، ثم قام بتقطيره بقطرة كانت موجودة بحوزة السائق، وأثناء ذلك صادف مرور أحد الاطباء الذي أثنى على الاجراءات السليمة لرجل السير واطمأن على صحته. فيديو :

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