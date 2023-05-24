العالم اليوم - السعودية تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 11:20 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "في ضوء ما تم بحثه بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق". ووفقما ذكرت "رويترز"، فإن كندا ستعين جان فيليب لينتو سفيرا جديدا في الرياض.

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