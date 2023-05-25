العالم اليوم - وفاة "ملكة الروك" تينا تيرنر

انتم الان تتابعون خبر وفاة "ملكة الروك" تينا تيرنر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 12:22 صباحاً - توفيت نجمة موسيقى الروك آند رول الأميركية المولد تينا تيرنر يوم الأربعاء عن 83 عاما.

وقال المتحدث باسم تيرنر، إنها ماتت بسلام بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بكوسناخت القريبة من زوريخ في سويسرا.

وبدأت تيرنر مسيرتها في خمسينيات القرن الماضي خلال الأعوام الأولى لظهور موسيقى الروك آند رول وتزايدت شعبيتها لتصبح ظاهرة على قناة (إم.تي.في) التلفزيونية.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن وفاة تيرنر "خبر محزن للغاية" وخسارة فادحة لكل الذين أحبوها ولصناعة الموسيقى.

وحصلت تيرنر التي يطلق عليها أحيانا اسم "ملكة الروك آند رول" على ستة جوائز غرامي خلال فترة الثمانينيات.

وفازت تيرنر بثمانية جوائز غرامي على مدار تاريخها.

وجاء العشرات من أغنياتها على قائمة أفضل 40 أغنية مثل (تيبيكال ميل) و(ذا بست) و(برايفت دانسر) و(بتربي جود تو مي).

وحضر 180 ألف شخص حفلها في ريو دي جانيرو عام 1988.