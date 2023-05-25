العالم اليوم - إنتر ميلان يتوج بطلا لكأس إيطاليا للمرة الثانية على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 12:22 صباحاً - سجل المهاجم لاوتارو مارتينيز هدفين ليقود إنتر ميلان لتحويل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على فيورنتينا ليحرز لقبه الثاني على التوالي لكأس إيطاليا لكرة القدم في الاستاد الأولمبي يوم الأربعاء.

وتقدم فيورنتينا بعد ثلاث دقائق من البداية عندما أرسل جوناثان إيكون تمريرة عرضية حولها نيكو غونزاليس غير المراقب إلى الشباك.

وأدرك الأرجنتيني مارتينيز التعادل بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 29 وأتبعها بتسديدة مباشرة من مدى قريب في المرمى بعدها بثماني دقائق.

ولم يهدد فيورنتينا مرمى إنتر في محاولة لإدراك التعادل وحافظ إنتر بأريحية على تقدمه ليحسم لقبه التاسع لكأس إيطاليا قبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل ضد مانشستر سيتي.