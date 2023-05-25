القاهرة الإخبارية.. إيفاد: أزمة الغذاء تتزايد عالميا

وأضاف "عبد القادر"، فى لقاء خاص مع موفدة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ دينا سالم، على هامش اجتماعات البنك الإفريقى للتنمية، اليوم الأربعاء، أن الصندوق نفذ أكثر من 17 مشروعًا فى مصر، وهو معنى بالتنمية الزراعية والريفية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 3 مشاريع تغطى معظم محافظات مصر وتتركز فى صعيد مصر.
وأوضح أن المشروعات الآن فى مصر تتخطى الـ 400 مليون دولار، وأغلبها تهتم بتنمية الريف وبها مشروعات متعلقة بالتنمية الزراعية الريفية المتكاملة.
وتابع أن البنك الإفريقى لديه تعاون كبير مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن هناك تبادل أفكار بين الجانبين لاستقطاب موارد إضافية للمساهمة فى تنمية الريف المصرى.
وأشار إلى أن قضية الجوع تعد أساسية فى العالم أجمع، خاصةً فى مناطق الصراعات والتى تؤدى إلى كسر سلسلة الإنتاج فى تلك المناطق، موضحًا أن ذلك يسبب نزوح المنتجين ما يؤثر على الأمن الغذائى.
ولفت إلى أن صندوق التنمية الزراعية ليس معنيًا بالقضايا الإنسانية، لكنه معنى بالقضايا التنموية ولكن نتجاوب مع الإشكالات العارضة فى منظومة الغذاء العالمية.
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