مسؤولون أمريكيون: أوكرانيا دبرت على الأغلب الهجوم على الكرملين بطائرة مسيرة

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون أمريكيون، أن الهجوم على الكرملين بطائرة مسيرة كان على الأغلب من تدبير الجيش أو الاستخبارات الأوكرانية.



جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون أمريكيون، أن الهجوم على الكرملين بطائرة مسيرة كان على الأغلب من تدبير الجيش أو الاستخبارات الأوكرانية. وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

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