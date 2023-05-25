نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يأمل بحل سوري لقضية مخيم الركبان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 مايو 2023 02:03 صباحاً - دوت الخليج :- قال مصدر حكومي أردني، إن مشكلة مخيم الركبان من أهم القضايا التي تأمل عمان من دمشق إيجاد حلول لها، بعد التطورات الأخيرة في العلاقات.

وذكر المصدر في تصريح أن الأردن سيتحدث مع المسؤولين في سوريا حول مخيم الركبان، الذي يعد أبرز أسباب القلق الأمني لعمان بحكم قربه من الحدود.

يرتبط الأردن مع سوريا بحدود يزيد طولها عن 375 كم، تمتد من شمال البلاد وحتى شرقها.

من المقرر أن يعقد الأردن، وفق المصدر، لقاءات مع الجانب السوري لمناقشة عدة ملفات حدودية تتعلق بالأوضاع الأمنية وملف المخدرات ، وفقا لـ موقع"24".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال أخيراً إنه جرى الاتفاق خلال اجتماع عمان التشاوري على آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين السوريين.

كما أعلن الصفدي عن توجه لتشكيل فريق أمني سياسي مشترك بين الأردن وسوريا، لمناقشة ملف تهريب المخدرات.