العالم اليوم - رسميا.. ديسانتيس يدخل سباق الرئاسة الأميركية في 2024

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. ديسانتيس يدخل سباق الرئاسة الأميركية في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقدم ديسانتيس (44 عاما) وثيقة إلى لجنة الانتخابات الاتحادية معلنا ترشحه.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر، قال ديسانتيس: "أنا مرشّح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأميركية العظمى".

ويغير ترشحه المتوقع منذ وقت طويل شكل المنافسة على الترشح عن الحزب الجمهوري، إذ من المرجح أن يكون أكبر منافسي الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وسيواجه المرشح عن الحزب الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي في الانتخابات العامة التي ستجري في نوفمبر 2024.

وقال ديسانتيس يوم الأربعاء إنه سيعقد اجتماعا مع كبار الممولين لحملته في أحد فنادق ميامي حيث سيطلقون على الفور جهود جمع التبرعات لحملته الانتخابية.

ومن المرجح أن تكون حجة ديسانتيس الأساسية للترشح هي أنه الجمهوري الوحيد الذي يمكنه هزيمة بايدن الذي تغلب على ترامب في انتخابات 2020.

وسبق لديسانتيس أن صرّح في إحدى الفعاليات بولاية أيوا في وقت سابق هذا الشهر "لا بد أن نرفض ثقافة الخسارة التي أثرت في حزبنا في الأعوام الماضية. انتهى وقت الأعذار".