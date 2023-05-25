العالم اليوم - بالفيديو.. حريق بمبنى وزارة الدفاع الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 02:16 صباحاً - أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، باندلاع حريق في إحدى الشرفات بمبنى وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت "تاس": "في مبنى وزارة الدفاع على جسر فرونزينسكايا، اندلع حريق في إحدى الشرفات وخدمات الطوارئ حضرت إلى الموقع". ولم تقدم الوكالة معلومات إضافية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات قالوا إنها للحريق الذي اندلع بمبنى وزارة الدفاع الروسية.

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