مكارثى: تقدم طفيف بمفاوضات سقف الدين.. وعلى الرئيس تقليل الإنفاق

جدة - نرمين السيد - أكد كيفين مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكى، اليوم الأربعاء، إنه يوجد تقدم طفيف فى مفاوضات سقف الدين الأمريكى.



جدة - نرمين السيد - أكد كيفين مكارثى رئيس مجلس النواب الأمريكى، اليوم الأربعاء، إنه يوجد تقدم طفيف فى مفاوضات سقف الدين الأمريكى. وأضاف "كيفين مكارثى"، خلال تصريحات له بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سوف يتم التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين العام، مشددًا أنه على الرئيس جو بايدن تقليل الإنفاق.

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