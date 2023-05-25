لافروف: الغرب يثير عمدا صراعات فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال لافروف: "تماشيا مع الممارسات الاستعمارية، يسعى الغرب إلى زيادة استغلال الموارد الغنية للقارة الأفريقية، وتواصل الولايات المتحدة النظر إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى على أنها فناء خلفى لها، وتتفاعل بعصبية عندما تنتهج هذه الدول سياسات مستقلة".

وأضاف وزير الخارجية الروسى: "فى جميع المناطق المذكورة أعلاه، يثير الغرب عن عمد صراعات بين الأعراق والطوائف وبين الدول".