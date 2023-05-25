قتيل وجريح عقب إطلاق نار فى قلب باريس

جدة - نرمين السيد - وتم نشر عدد كبير من قوات الشرطة فى مكان الحادث، حسبما أفادت مصادر بالشرطة الفرنسية.
وقال وسائل إعلام فرنسية إنه فى حوالى الساعة الثالثة "بتوقيت باريس"، توقف أربعة رجال كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين، أمام مكتب عقارات ودخل أحدهم المكتب بحثا عن ابن صاحب المكتب العقارى، وأطلق عليه النار عدة مرات بينما حاول المجنى عليه الهروب.
وأصيب الرجل، وهو فى الثلاثينيات من عمره، بإصابات بالغة بعد استهدافه بعدة طلقات نارية، ولجأ إلى محل آخر فى الدائرة الثامنة فى باريس ليحتمى فيه قبل أن يتم اسعافه من قبل رجال الطوارئ، لكنه مالبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وتم نشر تعزيزات أمنية مكثفة وفرض طوق أمنى فى مكان الحادث، بينما فر الجناة هاربين، ووفقا لمصدر من الشرطة، الجناة أربعة أشخاص ، كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين، فروا هاربين وجارى البحث عنهم. وتم فتح تحقيق قضائى فى هذا الصدد.
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