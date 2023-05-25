حكومة التشيك تعلن الموافقة على صفقة مع السويد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، أن عملية الشراء ستتم فى شكل اتفاق بين الحكومات مع السويد، مضيفة أنها أكبر عملية شراء للجيش فى تاريخ البلاد الحديث وواحدة من أكبر العقود الحكومية على الإطلاق.

كما تابعت وزيرة الدفاع، أن التشيك ستدخل فى مفاوضات مع ألمانيا بشأن شراء حوالى سبع عشرة دبابة جديدة من طراز "2A8 Leopard".