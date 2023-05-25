الاتحاد الأوروبى: بلدة سبسطية الأثرية فى نابلس أرض فلسطينية محتلة

جدة - نرمين السيد - أكد سفين كون فون بورجسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين، أمس الأربعاء، أن بلدة "سبسطية" فى شمال نابلس تُعتبر أرضًا فلسطينية محتلة بالكامل، وأن للفلسطينيين الحق فى البقاء فيها.





جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبى، إلى سبسطية للاطلاع على ما تتعرض له البلدة وقرية برقة شمال غرب نابلس، من انتهاكات إسرائيلية، خاصة للمناطق الأثرية.

وضم الوفد 20 ممثلا عن الدول الأوروبية وقناصل، ونشطاء سلام، وكان باستقبالهم رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، ومدير مديرية السياحة والآثار فى نابلس عبد السلام آسيا، ومسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، والفعاليات الوطنية والشعبية.

وأضاف بورجسدورف، "زرت هذا الموقع قبل سنوات، ويضم آثارا تاريخية وحضارية، وللأسف بعد كل هذه السنوات، أصبح الوضع أكثر سوءا، وهناك الكثير من التحديات التى تواجه المجتمع المحلى فى سبسطية جراء الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلى".

وتابع، "نحن هنا لنحمل رسالة واحدة، رسالة البشرية والإنسانية، ووجودنا معكم والدور الذى تقومون به للمحافظة على هذا الإرث والموروث الثقافى والإنسانى هو رسالة للبشرية بالمجمل، نحن معكم وندعم حقكم فى المحافظة على هذا الموروث الثقافى".

وشدد بورجسدورف على الوقوف "مع المواطن الفلسطينى فى كل ما يواجهه فى جميع المناطق، بغض النظر عن التسميات، وكلها محتلة وللمواطن الفلسطينى الحق فى البقاء فيها".

وأكد أن "سبسطية أرض فلسطينية، وأن إسرائيل بموجب القانون الدولى ملزمة بعدم القيام بأى إجراء مخالف"، لافتا إلى "أن أية إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم فيها هى مخالفة للقانون الدولى".

وأوضح أن "شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بحد ذاته، وكذلك للقانون الدولى، وأن الاستيطان بكل أشكاله مخالف أيضا".

ودعا بورجسدورف "إسرائيل إلى التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات وعن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوض بالنسبة إلينا، وأن إسرائيل كقوة احتلال عليها حماية الفلسطينى من هذه الإجراءات".