روسيا: صد هجوم أوكرانى على سفينة حربية قرب مضيق البوسفور

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت وزارة الدفاع الروسية "إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للهجوم بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيرة، على سفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود، التى تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز «السيل التركى» و«السيل الأزرق»"

وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية، تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها، مشيرة إلى أنه بعد الهجوم الإرهابى على خطوط الغاز "السيل الشمالى"، يقوم الأسطول الروسى بحماية هذه الخطوط. يشار إلى أن "إيفان خورس" هى سفينة استطلاع متوسطة تابعة لمشروع (18280)، وهى مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول، وإجراء استخبارات إلكترونية، وإدارة حرب إلكترونية ، وتبلغ حمولتها حوالى أربعة آلاف طن، ويبلغ طولها حوالى 100 متر، بمدى إبحار أكثر من ثمانية آلاف ميل بحرى، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود عام 2018.