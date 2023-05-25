العالم اليوم - الجنرال براون.. من هو الرئيس الجديد لأركان الجيش الأميركي؟

انتم الان تتابعون خبر الجنرال براون.. من هو الرئيس الجديد لأركان الجيش الأميركي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 05:16 صباحاً - أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيعيّن الخميس قائد سلاح الجو الجنرال تشارلز براون رئيسا لهيئة الأركان العسكرية المشتركة خلفا للجنرال مارك ميلي.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن سيعلن عزمه على تعيين الجنرال الأفرو-أميركي في أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة خلال حفل سيقام في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال براون فسيخلف بذلك الجنرال مارك ميلي الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من أكتوبر 2019 وتنتهي ولايته قريبا.

من هو الجنرال تشارلز براون؟