إصابة 6 شباب فلسطينيين برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أُصيب ستة شبان فلسطينيين بجروح نتيجة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى، فيما وُصِفَت حالة أحدهم بأنها حرجة، وذلك خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.





وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل فى المخيم، وداهمت عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وحاصرت منزل أحد المواطنين الفلسطينيين. وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة ستة شبان بالرصاص الحى فى الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة. وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل المخيم ومنعت سكانه من الدخول او الخروج منه، وكذلك منعت سيارات الإسعاف من الدخول، وعززت قواتها بآليات عسكرية ثقيلة.

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