العالم اليوم - أزمة سقف الدين الأميركي تكبح الاتجاه الصعودي للذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 07:19 صباحاً - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، الخميس فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأميركي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد.

ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش سعيا إلى مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1958.60 دولار.

وظل مؤشر الدولار قريبا من أعلى مستوى مسجل في الجلسة السابقة، مما أدى لكبح أسعار الذهب.

وكان المعدن الأصفر يحاول التعافي من عمليات بيع سابقة، لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار، وهو ما يبدو أنه يتجاوز تأثير الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمة سقف الدين الأميركي، حسبما قال يب جون رونج محلل سوق في آي.جي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.02 دولارا للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1413.64 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1023.19 دولار.