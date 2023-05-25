العالم اليوم - "جاسوس" روسي من نوع خاص يثير قلق سلطات دولة أوروبية

انتم الان تتابعون خبر "جاسوس" روسي من نوع خاص يثير قلق سلطات دولة أوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 08:16 صباحاً - حذرت السلطات النرويجية مواطنيها من "تجنب التعامل" مع حوت من نوع "بيلوغا" اللطيف، بسبب شكوك حول عمله كجاسوس لروسيا.

وأصدرت مديرية الثروة السمكية النرويجية التوجيه الأربعاء، بسبب اقتراب الحوت "المروض" من قوارب محلية، وتعرضه لإصابات طفيفة.

حافظوا على مسافة أمان

وقال مدير مصايد الأسماك فرانك باك-جنسن في بيان: "حتى الآن لم تقع سوى حوادث طفيفة حيث أصيب الحوت بجروح طفيفة، جراء ملامسة القوارب".

وأضافت باك-جنسن: "نحن نشجع بشكل خاص الأشخاص في القوارب على الحفاظ على مسافة جيدة لتجنب إصابة الحوت أو قتله في أسوأ الأحوال بسبب حركة القوارب".

متى شوهد الحوت "الجاسوس" أول مرة؟

شوهد هذا الحوت من نوع بيلوغا، المعروف باتباع القوارب وهو من الأنواع المحمية في النرويج، لأول مرة على ساحل بحر بارنتس في أبريل من عام 2019.

وقد شوهد الحوت وهو يسافر على طول الساحل النرويجي ويقيم "في المزارع السمكية التي كان قادرا على اختراقها، وذلك بهدف صيد الاسماك والاستفادة على فائض العلف" حسب المديرية.

شكوك حول مهمات جاسوسية

تُظهر الصور الأخيرة، الحوت وهو يرتدي حزاما يبدو، وفقا للصيادين، أنه يحتوي على حوامل لكاميرا "غو برو".

وقد أثار هذا الحوت العديد من النظريات، بما في ذلك أن الحوت هرب من قاعدة بحرية روسية في منطقة مورمانسك وتم "تدريبه على التجسس" على النرويج.

في حين أن عددا من المنظمات شجعت النرويج على صيد الحوت "الجاسوس"، فإن مديرية مصايد الأسماك ترفض هذه الفكرة.

وقالت باك-جنسن يوم الأربعاء: "لقد أبلغنا دائما أن الحوت حيوان يعيش بحرية ولا نرى أي سبب للقبض عليه ووضعه خلف الحواجز".