الإمارات تدعو إلى تحرك دولى عاجل لمعالجة أزمتين عالميتين

جدة - نرمين السيد - وأكدت المهيرى خلال مشاركتها فى جلسات استضافها مقر الأمم المتحدة فى مدينة نيويورك الأمريكية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تفاقم تأثير التغير المناخى على الأمن الغذائى، وضرورة تعزيز الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية، ودور تغير المناخ كعامل مضاعف للتهديد.
وقالت مخاطبةً مجلس الأمن الدولي: "من أهم أسباب استمرار معاناة المدنيين من انعدام الأمن الغذائى الناتج عن النزاع هو عدم تطبيق القواعد المحددة بوضوح، فمن المهم أن نلتزم جميعاً بدعم القوانين الدولية الإنسانية".
وأضافت "نخطط لاعتماد نهج قوى يستند إلى الحلول فى العمل المناخى خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذى ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لاحقاً هذا العام.. وستركز أجندتنا للمؤتمر بشكل كبير على قضيتى أنظمة الغذاء والمياه، إدراكاً منّا لدورها المهم فى تعزيز قدرة الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات على التعافى من الكوارث".
كما شددت على الدور الحاسم لمؤتمر الأطراف COP28 كفرصة لدمج النظم الغذائية مع سياسة التغير المناخى، وتشجيع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية على تقديم التزامات ملموسة تجاه إحداث تغيير منهجى، مع تأكيدها أهمية العمل الجماعى.
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