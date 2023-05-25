إجراء بولندى لتعزيز سلاح البحرية

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك، قوله إن "البحرية المكتملة يجب ألا تضم فقط السفن السطحية، ولكن أيضًا تلك التى يمكنها العمل سرا تحت الماء، ولهذا نبدأ فى تنفيذ برنامج لشراء غواصات إلى جانب نقل التكنولوجيا اللازمة التى نريد الحصول عليها".
وبموجب البرنامج، ستشترى بولندا غواصتين يمكن أن تكونا قادرتين على حمل صواريخ كروز كما أن هناك ثلاث شركات مصنعة قيد الدراسة لتوفيرهما.
وأضاف أن وزارة الدفاع ستعلن قريباً المزيد من التفاصيل حول الغواصات ومعداتها وقدراتها، مشيرا بقوله: "نريد أن تتميز غواصاتنا بالقدرة على تنفيذ مهام ممتدة وقدرة عالية، ويجب أن يكون لديهم أيضًا قدرات تخفِّ متقدمة بسرعات عالية، والقدرة على البقاء تحت الماء لفترة طويلة".
وأكد أن الحصول على غواصات هو من أولويات وزارة الدفاع.
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