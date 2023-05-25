روسيا تلوح بالخروج من منظمة الصحة العالمية

ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، كتب سلوتسكى على "تليجرام"، مساء أمس الأربعاء قائلًا: "ظهر هذا من خلال قرار منظمة الصحة العالمية المناهض لـ روسيا بشأن أوكرانيا، والذى اقترحته دول غير صديقة لروسيا والمليء بالمعايير المزدوجة".
وأضاف: "يتم إلقاء اللوم على روسيا جراء تدهور الأوضاع الصحية فى أوكرانيا، فيما لا تنبس المنظمة ببنت شفة عن سياسة نظام كييف الفاشلة فى التطعيم، وتجارب المختبرات البيولوجية العسكرية برعاية واشنطن".
وأكد رئيس لجنة "الدوما" للشئون الدولية أن هناك استبدالا للمفاهيم وخروجا عن صلب المشاكل الحقيقية.. وتساءل: "هل يجدر التذكير بموقف منظمة الصحة العالمية، الذى تسبب بذرائع واهية بتأخير تسجيل الاعتراف باللقاحات الروسية ضد كوفيد 19؟".
ورفضت الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية اليوم، مشروع قرار روسى لإعلان حالة طوارئ صحية غير مسيسة، وبعيدة عن الاستقطاب فى نزاع أوكرانيا.
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