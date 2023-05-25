جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أوضح الأمين العام، خلال مقابلة فى منتدى بروكسل أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحرب فى أوكرانيا تجعل من "الأسهل" على البلاد الانضمام إلى التحالف، "أعتقد أن الجميع أدركوا أن الانضمام "للحلف" فى خضم الحرب ليس على جدول الأعمال، وهذه ليست القضية".
وتابع شتولتنبرج أن "المسألة تتعلق أكثر بما يحدث عندما تنتهى الحرب بطريقة أو بأخرى. وبعد ذلك، بالطبع، تضمن الحرب أن تصبح أوكرانيا أقرب إلى حلف شمال الأطلنطى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: انضمام أوكرانيا لـ الحلف ليس على جدول الأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.