الناتو: انضمام أوكرانيا لـ الحلف ليس على جدول الأعمال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أوضح الأمين العام، خلال مقابلة فى منتدى بروكسل أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحرب فى أوكرانيا تجعل من "الأسهل" على البلاد الانضمام إلى التحالف، "أعتقد أن الجميع أدركوا أن الانضمام "للحلف" فى خضم الحرب ليس على جدول الأعمال، وهذه ليست القضية".

وتابع شتولتنبرج أن "المسألة تتعلق أكثر بما يحدث عندما تنتهى الحرب بطريقة أو بأخرى. وبعد ذلك، بالطبع، تضمن الحرب أن تصبح أوكرانيا أقرب إلى حلف شمال الأطلنطى".