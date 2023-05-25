اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الناتو فى النرويج

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع "الناتو" فى يومى الأربعاء والخميس، اللذَين يوافقان التاسع والعشرين من مايو والأول من يونيو المقبل.
وذكر بيان للحلف أن ستولتنبرج سيترأس الاجتماع أيضا، ومن المتوقع أن يستقبله ملك النرويج هارالد الخامس فى القصر الملكى فى أوسلو دون تغطية إعلامية.
وفى وقت لاحق من ذلك اليوم، يلقى ستولتنبرج خطابًا فى حدث نظمته اللجنة النرويجية الأطلسية ووزارة الخارجية النرويجية، فى قاعة "جامل لوجن" فى أوسلو.
وسوف تفتتح وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت الحدث الذى سيعقد باللغة النرويجية.
يشار إلى أن النرويج كانت قد عرضت استضافة الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية دول حلف الناتو، وبالفعل وافق الأمين العام للحلف على الدعوة، وأعرب عن امتنانه للعرض.
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