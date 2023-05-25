وفاة 17 شخصًا إثر تفشى الكوليرا فى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - توفى 17 شخصًا على الأقل فى جنوب إفريقيا جراء تفشى مرض الكوليرا فى بلدة "هامانسكرال" الواقعة خارج العاصمة بريتوريا، وفقًا لتصريحات السلطات الرسمية الصادرة أمس الأربعاء.





وأوضحت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس، أن عدد الوفيات ارتفع بذلك عن 10 حالات وفاة أولية أبلغت عنها السلطات الصحية المحلية فى وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت السلطات فى جنوب أفريقيا فى الوقت نفسه إن هناك 29 حالة كوليرا مؤكدة مختبريًا، بينما نقل 67 شخصاً إلى مستشفى بسبب التهابات فى الجهاز الهضمى. ولم تؤكد السلطات الصحية بعد المصدر الدقيق لتفشى الكوليرا.

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