البيت الأبيض يعلق على تصنيف «فيتش» السلبى للاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، قد وضعت نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب القناة الإخبارية، فأن الأسهم الأمريكية تفقد جزءًا من قيمتها يوميًا، وتنخفض مؤشرات أسواق المال، وحال عدم الاتفاق على سقف الدين قبل الأول من يونيو، سيحدث انهيار فى أسواق المال الأمريكية، وهذا ما حذرت منه جانيت يلين وزيرة الخزانة الامريكية، قائلة إن "تداعيات عدم رفع سقف الدين وعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها المستحقة سيكون كارثيًا على الاقتصاد".

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