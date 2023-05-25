الدفاع الروسية تعلن صد هجوم بالمسيرات على سيفاستوبول

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن القوات الروسية أسقطت مسيرتين فى منطقة كاتشى فى سيفاستوبول كما تم تعطيل عدد من المسيرات الأخرى وإجبارها على الهبوط باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الهجوم لم يؤد إلى تدمير أى مبان بالمدينة أو خسائر بالأرواح.