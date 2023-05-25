جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن القوات الروسية أسقطت مسيرتين فى منطقة كاتشى فى سيفاستوبول كما تم تعطيل عدد من المسيرات الأخرى وإجبارها على الهبوط باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الهجوم لم يؤد إلى تدمير أى مبان بالمدينة أو خسائر بالأرواح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية تعلن صد هجوم بالمسيرات على سيفاستوبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.