روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على محطات نووية.. وتعتقل شخصين

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "أوكرانيا خططت لتعطيل 30 برجا لنقل الطاقة لمحطات نووية"، مشيرة إلى أن المخربين قدموا من أوكرانيا عبر بولندا وبيلاروسيا. وتابعت، أنه تم اعتقال شخصين شاركا فى المخطط الأوكرانى لتفجير خطوط للطاقة، مضيفة أن المخربين اعترفوا بتعاونهم مع المخابرات الأوكرانية.

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