البرازيل تنتقد العقوبات الغربية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى خطاب أمام البرلمان: "حذرنا من خطورة إلغاء روسيا ومخاطر العقوبات الأحادية الجانب، التى لا تساعد فى إيجاد الحل التفاوضى، بل بالعكس تضيق المجال للحوار وتزيد من التصعيد".

وتابع: "نتحدث اليوم مع كل الجهات الفاعلة التى أكدنا لها استعدادنا للمساعدة فى التقارب من أجل التوصل إلى حل تفاوضى وسلام ثابت".

وأضاف فييرا أن الشركاء الدوليين "أبدوا اهتماما بالمساهمة البرازيلية"، مشيرا إلى أن الوضع فى شرق أوروبا أظهر "شلل المجتمع الدولي" وأكد على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية.

وكان الرئيس البرازيلى لويسإيناسيو لولا دا سيلفا، قد دعا إلى إنشاء إطار دولى جديد لإقامة الحوار بين موسكو وكييف، وأعرب كذلك عن استعداده لأداء دور الوساطة فى مفاوضات مباشرة بين الطرفين.