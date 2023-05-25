رسميا.. الاقتصاد الألمانى يدخل حالة ركود

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، انكمش اقتصاد ألمانيا فى الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مشيرة إلى أن ضعف القطاع الصناعى يقود الاقتصاد للركود بالربع الأول.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلى الإجمالى انخفض 0.3% عند تعديله للأخذ فى الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم. يأتى هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% فى الربع الرابع من عام 2022.
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