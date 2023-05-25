واشنطن: هجوم سيبرانى مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية حيوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين، وشركة "مايكروسوفت"، أن "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية فى الولايات المتحدة، محذرين من أن هجمات مماثلة قد تحدث فى جميع أنحاء العالم، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وفى تحذير مشترك، قالت سلطات الأمن السيبرانى فى الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، إنها رصدت "مجموعة من الأنشطة" مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية الحكومة الصينية، تُعرف أيضًا باسم فولت تايفون".

فيما أوضحت "مايكروسوفت"، فى بيان منفصل، أن الهجوم يهدد بإحداث "اضطرابات فى البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة، والمنطقة الآسيوية فى الأزمات المستقبلية".

وأضافت المجموعة التكنولوجية الأمريكية أن "السلوك المرصود يشير إلى أن الجهة الفاعلة تنوى التجسس والحفاظ لأطول فترة ممكنة على قدرتها على ولوج البنى التحتية من دون أن يتم اكتشافها".

وأشارت إلى أن "فولت تايفون" تنشط منذ منتصف 2021، واستهدفت عددًا من البنى التحتية الحيوية، من بينها خصوصا البنية التحتية الحيوية فى جزيرة جوام الأمريكية، حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية رئيسية فى المحيط الهادئ.