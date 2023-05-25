زيلينسكى: أسقطنا 36 مسيرة روسية.. وموسكو تسعى لإرهابنا

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، روسيا بمحاولة ترهيب بلاده من خلال الهجمات التى تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيرة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال زيلينسكى عبر تطبيق "تليجرام" إن "موسكو تسعى لإرهابنا، وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل، إلا أن أيا منها لم تصل إلى هدفها".

وأضاف أن "العدو كان يستهدف بلا شك بنى تحتية أساسية ومواقع عسكرية فى جنوب البلاد".

يشار إلى أن روسيا، كانت قد كثفت منذ مطلع مايو، هجماتها الليلية التى تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات.