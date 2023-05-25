زيلينسكى: أسقطنا 36 مسيرة روسية.. وموسكو تسعى لإرهابنا

وقال زيلينسكى عبر تطبيق "تليجرام" إن "موسكو تسعى لإرهابنا، وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل، إلا أن أيا منها لم تصل إلى هدفها".
وأضاف أن "العدو كان يستهدف بلا شك بنى تحتية أساسية ومواقع عسكرية فى جنوب البلاد".
يشار إلى أن روسيا، كانت قد كثفت منذ مطلع مايو، هجماتها الليلية التى تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات.
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