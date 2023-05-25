العالم اليوم - روسيا تحدد مدبري "هجوم الكرملين".. وأوكرانيا تتنصل

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحدد مدبري "هجوم الكرملين".. وأوكرانيا تتنصل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 02:16 مساءً - قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرات مسيرة على الكرملين في مطلع مايو.

وجاء هذا التصريح بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تقييمات أجهزة مخابرات أميركية كشفت أن وحدة خاصة تابعة للجيش أو المخابرات في أوكرانيا قد تكون دبرت الهجوم.

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حينئذ أن تكون بلاده مسؤولة عن الهجوم.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف للصحفيين: "قلنا على الفور إن النظام في كييف مسؤول عن ذلك. في النهاية لن يشكل فارقا كبيرا أي وحدة تابعة للنظام الأوكراني مسؤولة عنه".

من جهته، جدد أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني التأكيد، الخميس، على أن كييف ليست لها أي علاقة بهجوم "غريب ولا جدوى منه" بطائرات مسيرة على الكرملين، وقلل من شأن ما ورد في تقريرين إعلاميين أميركيين.

وقال ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، لرويترز في بيان، إن روسيا تحاول تقليص إمدادات الأسلحة إلى كييف باللعب على مخاوف الغرب من تصعيد محتمل بسبب هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية.