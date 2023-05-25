العالم اليوم - فيديو لدخان متصاعد من وزارة الدفاع الروسية.. وموسكو تعلق

انتم الان تتابعون خبر فيديو لدخان متصاعد من وزارة الدفاع الروسية.. وموسكو تعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 02:16 مساءً - بالرغم من انتشار فيديوهات "مقلقة" على الإنترنت، نفت موسكو اندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية، ليل الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "تاس".

وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، حريق ودخان مرتفع من مبنى وزارة الدفاع الروسية في موسكو.

نفت روسيا تقارير عن نشوب حريق في مبنى وزارة دفاعها في موسكو، وفقا لوسائل إعلام رسمية، بعد أن قالت خدمات الطوارئ إن حريقا اندلع في "شرفة" بالوزارة.

ونقلت تاس في البداية عن مصدر بخدمات الطوارئ قوله: "اندلع حريق في شرفة مبنى وزارة الدفاع في فرونزينسكايا نابيرجنايا"، مشيرا أيضا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وذكرت وكالة تاس أن مسؤولين محليين قالوا في وقت لاحق إنه لم يتم اكتشاف أي حريق في المبنى.

ولم يتم تأكيد وجود حريق حيث لم يتم اكتشاف حريق من قبل رجال الإطفاء فور وصولهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة سي إن دخانا يحيط بمبنى وزارة الدفاع، وسُمعت امرأة تقول: "رائحة الاحتراق مروعة".