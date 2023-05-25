مقاتلات يابانية تعترض طائرات استطلاع روسية فوق المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات اليابانية، إن هناك استنفار للمقاتلات عقب رصد طائرات روسية قبالة سواحلنا. يشار إلى أن قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية "نوراد"، كانت قد أعلنت فى وقت سابق، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوى فى ألاسكا.

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