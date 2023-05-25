أمريكا.. السجن 4 أعوام لأحد رموز الهجوم على مبنى الكابيتول

جدة - نرمين السيد - أصدرت محكمة أمريكية، حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بحق ريتشارد بارنيت، الذى وضع فى مطلع 2021 قدمه على مكتب رئيسة مجلس النواب فى حينه نانسى بيلوسى، عندما اقتحم مع حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





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