العالم اليوم - محمد صلاح.. لغز الاسبتعاد من "قوائم الأفضل" رغم التألق

انتم الان تتابعون خبر محمد صلاح.. لغز الاسبتعاد من "قوائم الأفضل" رغم التألق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 03:22 مساءً - استبعاد متكرر يعيشه النجم المصري محمد صلاح، من قوائم "أفضل لاعبي الموسم" في إنجلترا، رغم مجاراته لأفضل الهدافين والممرين في البلاد، للعام السادس على التوالي.

هذا الموسم، تراجع مستوى ليفربول الإنجليزي بشكل كبير، وابتعد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ومعه تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأ الفريق يقدم نسقا ممتازا، بقيادة صلاح، الذي بالرغم من تحقيقه أي ألقاب هذا الموسم، إلا أنه أدخل نفسه في القوائم الفردية للأهداف والتمريرات، متفوقا على الكثير من نجوم الدوري.

النتيجة كانت إجماع شبه كامل، على استبعاد صلاح من قوائم "أفضل تشكيلة في الموسم"، من قبل وسائل الإعلام البريطانية، والجوائز الرسمية.

استبعاد بريطاني جاء على الشكل الآتي:

صلاح خارج قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالموسم، والتي يقدمها الدوري الإنجليزي الممتاز وشركة "إي أيه سبورتس".

صحيفة غارديان وضعت أبرز المرشحين لجائزة "لاعب الموسم"، والتي ضمت 8 لاعبين، غاب فيها اسم صلاح.

صحيفة "إندبندنت" أجرت استفتاء شاملا بين الصحفيين الرياضيين البريطانيين لوضع "تشكيلة الموسم". اسم صلاح غاب عن جميع تشكيلات الخبراء، وعددهم 11.

المحلل الكروي الأول في سكاي سبورتس، غاري نيفيل، وضع "تشكيلة الموسم"، واستبعد صلاح، مفضلا بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي، نجما أرسنال.

هيمنة هالاند

لا يختلف الكثيرون حول هيمنة النجم النرويجي إيرلنغ هالاند على الموسم الإنجليزي، واحتمالية فوزه بالجوائز الفردية بشكل شبه مؤكد.

ومثل هالاند، يعتبر النجم كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، وصاحب أعلى عدد تمريرات حاسمة في دوريات أوروبا الكبرى، من أفضل نجوم الدوري "دون نقاش".

وثالثهم الهداف الإنجليزي هاري كين، الذي سجل 28 هدفا، رغم الموسم الكارثي لتوتنهام، مما جعله يستحق التواجد في "القوائم الذهبية".

لكن الاختيارات الأخرى، التي فضلها الغالبية على صلاح، تتراجع عنه بشكل واضح، من ناحية الأهداف والتمريرات الحاسمة، رغم لعبهم في مركز مشابه له.

أبرز الأسماء التي تواجدت بقوة في قوائم "تشكيلة الموسم" وقوائم المرشحين لـ"أفضل لاعب في الموسم"، ضمت غابرييل مارتينيلي (أرسنال)،و بوكايو ساكا (أرسنال)، ومارتن أوديغارد (أرسنال)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

مقارنة بالأرقام

بوكايو ساكا: 37 مباراة – 13 هدف – 11 تمريرة حاسمة.

مارتن أوديغارد: 36 مباراة – 15 هدف – 7 تمريرات حاسمة.

غابرييل مارتينيلي: 36 مباراة – 15 هدف – 5 تمريرات حاسمة.

ماركوس راشفورد: 33 مباراة – 16 هدف – 5 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح: 37 مباراة – 19 هدف – 11 تمريرة حاسمة.

غياب صلاح

صلاح كان الأعلى تسجيلا للأهداف بين "غير المهاجمين" في الدوري، كما هو في المركز الثاني بالدوري لأعلى تمريرات حاسمة، خلف دي بروين، ولكنه بعيد جدا عن قوائم "الأفضل"، وهو ما أثار استغراب عدد من المتابعين "للريدز"، وعدد آخر من متابعي كرة القدم بشكل عام.