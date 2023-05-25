«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «عاصفة الربيع»: مناورات سنوية أطلسية

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "بعد أكثر من عام على العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى أحرزت فيها موسكو تقدما واضحا، رغم التكتل الأطلسى عموما خلف كييف، اضطر حلف الناتو إلى مراجعة أوراقه وبدأ الحديث عما يسمى بمناورات عاصفة الربيع وبأهداف استراتيجية جديدة".

وأضاف: "مناورات عاصفة الربيع هى تدريبات عسكرية سنوية يجريها الناتو ولكن هذا العام ينفذها فى إستونيا وتضم 11 دولة من الدول الأعضاء، ويشارك فيها للمرة الأولى أعدادا كبيرة تصل إلى 14 ألف عسكرى، حيث تشارك بريطانيا فى المناورات هذا العام بنحو 1500 جندى ويتدرب خلالها سلاح الجو الملكى البريطانى على اعتراض العدو المفترض جوا فى الخطوط الأمامية".

وتابع: "وتتضمن المناورات هذا العام التدريب على شن هجوم محمول جوا للقوات الأمريكية وعملية إنزال ليلية لعناصر من مشاة البحرية البريطانية وإنزال وحدات من كوماندوز من المظليين الفرنسيين".

واستطرد: "عاصفة الربيع تتضمن تدريبا على انتشار قوات الناتو عبر تضاريس إستونيا المتنوعة واختبار الوحدات العسكرية على سيناريوهات معركة واقعية وهجمات الخنادق وتكتيكات المشاة الخفيفة ومناورات المركبة المدرعة ومهمات الاستطلاع".