دوى انفجارات فى محيط مطار ميليتوبول الخاضع لسيطرة روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت اليوم الخميس، إحباط هجمات لكييف على محطات نووية فى لينينجراد وكالينين.

وقالت السلطات الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "أوكرانيا خططت لتعطيل 30 برجا لنقل الطاقة لمحطات نووية"، مشيرة إلى أن المخربين قدموا من أوكرانيا عبر بولندا وبيلاروسيا.

وتابعت، أنه تم اعتقال شخصين شاركا فى المخطط الأوكرانى لتفجير خطوط للطاقة، مضيفة أن المخربين اعترفوا بتعاونهم مع المخابرات الأوكرانية.