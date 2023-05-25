روسيا تستدعى سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك بسبب «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "السويد والدنمارك وألمانيا تتستر على الآثار والجناة الحقيقيين الذين فجروا خط أنابيب نورد ستريم". وأضافت أن رفض السلطات الألمانية والدنماركية والسويدية التعاون مع روسيا فى التحقيق بأعمال التخريب فى نورد ستريم "أمر غير مقبول". يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن الدول التى لها مصلحة فى نقل الغاز الروسى حصريا عبر أراضى أوكرانيا هى من تقف وراء الهجوم على خطى غاز "نورد ستريم".

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