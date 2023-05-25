العالم اليوم - إطلاق شركة استثمار سعودية عراقية برأسمال 3 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر إطلاق شركة استثمار سعودية عراقية برأسمال 3 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 04:19 مساءً - قال متعب الشثري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العراقية للاستثمار، الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أسس وحدة جديدة للاستثمار في قطاعات متنوعة في العراق برأسمال ثلاثة مليارات دولار وتتخذ من السعودية مقرا.

وأضاف خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي المنعقد في السعودية أن الشركة ستستثمر في مجالات تشمل البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية.

الشركة السعودية العراقية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تأتي ضمن المبادرة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، في أكتوبر الماضي، والتي تتضمن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، وستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

وذكر البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، الخميس، أن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالات المختلفة خاصة السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقة.

وأشاد البلدان بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية، مؤكدين على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وذكر البيان أن السعودية والعراق يعتزمان رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، مشيرا إلى نمو حجم التجارة البينية بينهما إلى 1.5 مليار دولار لعام 2022، بزيادة نسبتها 50 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار البيان إلى أهمية افتتاح فرع المصرف الأهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة البينية بين البلدين وكذلك فرع المصرف العراقي للتجارة حين بدء أعماله، وإعلان البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية مع الشريك الاستراتيجي "البنك العربي" لتأسيس "بنك العربي العراق"، لدعم تعزيز الاستثمارات بين الجانبين اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي من المتوقع أن تدخل حيز النفاذ قريبا.