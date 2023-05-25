العالم اليوم - رويترز: "براندز فور لس" تعتزم بيع حصة أقلية لمستثمرين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 04:19 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن مالكي مجموعة براندز فور ليس (مجموعة بي.إف.إل) العاملة في مجال البيع بالتجزئة ومقرها الإمارات يدرسون بيع حصة أقلية في الشركة لمستثمرين.

وأضافت المصادر أن مجموعة بي.إف.إل تعمل مع شركة دي نوفو لاستشارات الشركات ومقرها دبي وتديرها مي نصر الله المصرفية السابقة في مورغان ستانلي.

وأسس رائدا الأعمال اللبنانيان توفيق كريدية وياسر بيضون شركة براندز فور لس، وافتتحت أول متجر لها في بيروت في 1996. وبعد ذلك بأربعة أعوام وسعت أعمالها في الإمارات ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي.

وتملك المجموعة عدة خطوط منها براندز فور لس التي تضم مجموعة من متاجر مبيعات الأزياء، إضافة إلى تويز فور لس للألعاب وهومز فور لس وأخرى للسلع الفاخرة وهي لكجري فور لس. وتبيع المجموعة منتجات العلامات التجارية بأسعار مخفضة.

وقال المصدران إن من المتوقع أن تجذب الصفقة المزمعة انتباه مستثمرين أفراد وصناديق ثروة سيادية إذ من المتوقع أن تحقق الشركة أداء جيدا أو أداء أفضل من المتوقع في بيئة ركود حيث يريد الناس الادخار.

كما تملك المجموعة منصة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتدير 85 متجرا في ستة بلدان وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت.

واستقطبت منطقة الخليج عددا من الصناديق الأجنبية لتأسيس وجود لها في العامين الماضيين بدعم من انخفاض الضرائب وفرص الاستثمار المشترك مع صناديق ثروة سيادية في صفقات أكبر في المنطقة.