بوتين: نسعى للحفاظ على سيادة دول الاتحاد الأوراسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين خلال جلسة للمجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى، أن الاقتصاد الأوراسى يركز على تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وسنحقق نتائج ملموسة على مستوى التنمية بنهاية العام.

وتابع بوتين، بأن جودة البضائع بالاتحاد الأوراسى يجب أن تتميز بأعلى المعايير، مؤكدا أنه هناك توافق على أولويات التعاون الابتكارية بالاتحاد.

كما أكد سعى بلاده لإقامة تحالف بشأن التعاون فى مجال التقنيات العليا، قائلا "نهدف لإنشاء منظومة رقمية موحدة لتحقيق تكامل الخدمات بالاتحاد الأوراسى".

وفيما يخص قضايا التغير المناخى، قال بوتين إننا نولى اهتماما كبيرا بتلك القضايا، ونعمل على إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بالمناخ والطاقة.

كما أعلن عن إقامة مراكز مشتركة للتعليم والطب لتطوير الفضاء الاجتماعى، فضلا عن إنشاء شبكات سياحية جديدة بدول الاتحاد الأوراسى، وتنفيذ برامج مهنية تخصصية ووضع معايير للمنظومة التعليمية.

واختتم حديثه مشددا على ضرورة تعزيز استخدام العملات الوطنية الخاصة بدول الاتحاد الأوراسى، مضيفا أننا نسعى للحفاظ على سيادة دول الاتحاد، بحسب القناة الإخبارية.