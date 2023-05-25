خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: أزمة سقف الدين الأمريكى ستحل فى اللحظة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك رد فعل طبيعى وحدثت فى 2011 مع أوباما، وما حدث فى سقف الدين هو السبب، موضحا أن الأزمة الحالية فى الولايات المتحدة يرى الجميع أنها ستحل فى آخر لحظة، وهى ترجع إلى أمور قانونية بحته وتعود الاقتصاد الأمريكى والأسواق المالية على هذه الحركات، ومنذ عام 1960 حتى الآن غير سقف الدين أكثر من 78 مرة.

وتابع: "هذه النظرة ستؤثر بشكل غير مباشر والاقتصاد الأمريكى هو أهم اقتصاد عالمى، وهو محل ومكان الأصول الآمنة، ولكن من الناحية القانونية فهناك آثار قد تترتب على ذلك فصناديق الاستثمار لديها قوانين وشرط".

وأوضح أن هناك آثار من ناحية التحوط ويجب التحوط لأن هناك خطر اقتصادى فى الولايات المتحدة والعالم، ولكن لا أظن أنها ستتخلف عن السداد.