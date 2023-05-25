مراسل «القاهرة الإخبارية» يوضح أهداف زيارة بن والاس غير المعلنة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال محسن حسنى، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من لندن، إن وزير الدفاع البريطانى بن والاس، أجرى أمس الأربعاء، زيارة سرية إلى أوكرانيا، وعقد لقاءً ثنائيًا مع وزير الدفاع الأوكرانى ألكسى ريزنيكوف، وأن مجلس العموم البريطانى يعقد جلسة اليوم الخميس، تشبه المناظرة حول الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا.





وذكر أن المعلن من زيارة وزير الدفاع البريطانى لأوكرانيا، أن الهدف منها بحث عدد من القضايا الأمنية لأوكرانيا وإمكانية ضم أوكرانيا لحلف الناتو، وتفاصيل قمة الناتو المرتقبة، وعلى هامش الزيارة تمت مناقشة استمرار التدريب العسكرى للجنود الأوكرانيين فى بريطانيا واستمرار التسليح بالدبابات والصواريخ. وأضاف "حسنى" فى رسالة على الهواء، أن جلسة مجلس العموم البريطانى تأتى اليوم فى إطار اختلاف الأعضاء حول رأيين بشأن الحرب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرأى الأول يشير إلى أن نفاد مخزون الذخيرة يهدد الأمن العام البريطانى، والرأى الثانى معتبرًا أن التصدى لروسيا من أولويات العقيدة الاستراتيجية العسكرية البريطانية، ومن أولويات الأمن القومى للملكة المتحدة. وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا تعتبر روسيا هى التهديد الأكبر والأول لها أمنيًا وعسكريًا. وتابع أن المناظرة التى تشهدها أروقة البرلمان البريطانى سوف يتم بثها للمواطنين عقب انتهائها بثلاث ساعات، موضحًا أن 80% من الشعب البريطانى مؤيد الدعم الذى تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا لوقف التمدد الروسى فى أوروبا.

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